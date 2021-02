Sportitalia, che retroscena: “Ecco quello che Sarri ha detto a De Laurentiis”

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia nonché esperto di Calciomercato, è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”. Il collega ha analizzato l’attuale momento degli azzurri e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul contatto Sarri-Napoli delle ultime settimane. Ecco il retroscena evidenziato da Pedullà e ripreso da Calcionapoli1926.it:

“Sarri ha detto a De Laurentiis di non sentirsi pronto a tornare a Napoli. Il presidente ha incassato la volontà del tecnico e ha confermato Gattuso. La domanda che mi pongo, però, è la seguente: quanto può durare questa situazione?

Gattuso è in sella per assenza di sostituti disponibili. E’ difficile andare avanti insieme viste le condizioni; a questo punto – prosegue Pedullà a Canale8 – De Laurentiis deve avere il coraggio di esonerare Gattuso. Il presidente vuole che il mister rassegni le sue dimissioni, ma Rino non vuole farlo e aggiungo giustamente. La storia tra Gattuso e Napoli è finita, si tratta di prenderne atto”. Sulla partita di domani Pedullà si dice speranzoso e vede un Napoli non condannato all’eliminazione: “Il Napoli un gol a Bergamo lo fa sicuro. Mi stupirei se vedessi ancora uno schieramento a tre dietro, mi aspetto invero un 4-3-3”.

