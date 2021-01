Sportitalia, che stoccata all’AIC: “Come puoi escludere Insigne dalla tua top undici?”

Molto bello il pezzo che si legge sul portale della nota emittente, Sportitialia. I colleghi elogiano il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Ecco quanto delle loro parole è stato evidenziato dalla nostra redazione: “In coda ad un anno complicato e difficile, e non solo dal punto di vista calcistico, le buone notizie arrivano da Napoli e da Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei ha infatti palesato in maniera inequivocabile tutte le qualità di cui dispone, unendole a doti di leadership che ne hanno fatto il vero e proprio simbolo della rinascita del Napoli nella stagione appena trascorsa ed in quella che da qualche mese ha preso il via.

Un anno da incorniciare per Lorenzo

Il classe 1991 ha dimostrato con i fatti il suo spirito di appartenenza ad una realtà che scandisce ogni battito del suo cuore, prima ancora di ogni prodezza sul rettangolo verde, ed i numeri che hanno accompagnato l’upgrade di Insigne non possono essere oggetto di discussione. Insomma, un anno da incorniciare che servirà ad Insigne come stimolo per riproporsi ai massimi livelli nella fase decisiva del campionato, e magari anche all’AIC per rivedere i propri metodi di valutazione. Uno così, nella top 11, non si capisce proprio come possa mancare… Un problema che tocca il Napoli solo marginalmente: per Insigne il ruolo da leader è assegnato senza discussione, una partita dopo l’altra.

