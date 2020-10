Come riportato quest’oggi da Sportitalia, il Napoli ha ottime chance per vincere il ricorso e ottenere di rigiocare la gara con la Juventus.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

I motivi

Ce ne sono almeno due. Il primo: il Giudice Sportivo non poteva esimersi dal segnare il 3-0 a tavolino e il -1 in classifica per come era stato il referto dell’arbitro e come era stata posta la questione. Il secondo: con il reclamo il Napoli avrà ottime chance di vincere il ricorso e riottenere la disputa della gara oltre al punto di penalizzazione indietro. Questo non solo per le sue ragioni (squadra impossibilitata ad arrivare a Torino a causa di un’ente superiore) ma anche perché probabilmente la Juventus non si costituirà parte civile in questo processo e accetterà ogni sentenza senza fare reclamo. Insomma, senza l’opposizione, sarà molto più facile per il Napoli vincere la causa.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Sportitalia – Il Napoli vincerà il ricorso e la gara con la Juve sarà rigiocata: le ultime appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento