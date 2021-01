Sportitalia, la verità su Junior Firpo al Napoli: c’è una big di Serie A che può soffiare il terzino a Giuntoli!

Alfredo Pedullà, noto giornalista italiano nonché grande esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione terzini in casa Napoli (e in particolare all’interessamento degli azzurri per Junior Firpo). Ecco quanto dichiarato dal collega a Sportitalia:

Junior Firpo-Napoli, Pedullà dice no

“Il Napoli non prenderà terzini in questo mercato invernale, anche se vende Malcuit. Junior Firpo in azzurro è un’informazione che francamente non mi risulta. Penso invece che il terzino possa finire in prestito al Milan”. Pedullà corrobora il concetto sul suo sito uffiicale: “Il Milan può decidere di prendere un altro terzino sinistro, confermato Il gradimento per Junior Firpo (che non andrà al Napoli) ma ci sono altri nomi sull’agenda dei responsabili di mercato rossonero. Junior Firpo, dopo le anticipazioni estere di ieri, resta un profilo di assoluto gradimento, il Barcellona lo ha messo in lista di sbarco”.

