Sportitalia – L’Inter prepara l’addio di Skriniar: piace Maksimovic. I dettagli

Il Napoli rischia di perdere Nikola Maksimovic. Il difensore azzurro infatti non ha ancora rinnovato il contratto e attualmente sta vivendo un forte dubbio: restare o partire?

Maksimovic, l’Inter ci pensa. I dettagli

Il Napoli potrebbe salutare Maksimovic. Il serbo infatti è ancora lontano dall’accordo con gli azzurri per il rinnovo contrattuale: ombre e rumors parlano di un probabile addio. Infatti, secondo Alfredo Pedullà, gli azzurri dovrebbero stare attenti alla corte dell’Inter. I nerazzurri infatti si stanno preparando all’addio di Skriniar e stanno riflettendo sul sostituto: Nikola piace non poco. Intanto questa sera è entrato in campo al fianco di Koulibaly e ha aiutato gli azzurri a portare a casa la vittoria roboante contro il Genoa.

