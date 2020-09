Ancora aggiornamenti sulla situazione attaccanti del Napoli. Il parco dei centravanti di Gennaro Gattuso è davvero ampio, anche troppo. Al momento nella rosa contiamo ben 4 punte ‘pesanti’ effettive: Osimhen, Petagna, Llorente e Milik. Senza poi considerare Mertens, più duttile in un possibile 4-2-3-1, non solo da attaccante centrale. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha parlato delle ultime notizie riguardante uno di questi attaccanti attraverso il proprio sito ufficiale. La punta in questione è Fernando Llorente, in scadenza con il Napoli e costretto a rimanere un anno in Italia essendo arrivato in azzurro con il decreto crescita.

LE ULTIME DI SPORTITALIA SU LLORENTE

Queste le parole dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Fernando Llorente: “Fernando Llorente allo Spezia: due sere fa su Sportitalia vi avevamo anticipato un clamoroso tentativo del club ligure per l’attaccante spagnolo che ha un contratto con il Napoli in scadenza. E Llorente aveva espresso tutte le sue perplessità, quasi respingendo al mittente la proposta. Ma le cose stanno cambiando, Volpi è un patron molto ambizioso, lo Spezia può allargare i cordoni della borsa per un biennale con base di almeno 2,5 milioni più bonus. E ora Llorente, che ha altre proposte, ci sta pensando davvero, ha dato un’apertura e lo Spezia può sperare”.

The post Sportitalia – Llorente allo Spezia, c’è l’apertura: offerta da 2 milioni e mezzo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento