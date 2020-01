Sportitalia – Primavera, Angelini in pole per la panchina del Napoli

Dopo l’ultima sconfitta in campionato e l’ultimo posto in classifica, il Napoli ha deciso di esonerare Roberto Baronio, tecnico della Primavera. Una scelta quasi obbligata dopo i risultati maturati sul campo e che costringe la società a rivolgere lo sguardo verso nuovi e diversi profili.

Il nome

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, giornalista per Sportitalia, la società partenopea avrebbe già vagliato alcune ipotesi. La più plausibile per la Primavera azzurra sembrerebbe essere la pista che porta al tecnico Giuseppe Angelini, ex allenatore del Cesena.

