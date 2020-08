Sportitalia – Totti vuole allargare la propria scuderia: nel mirino Zielinski

Il lavoro di Francesco Totti continua ad intensificarsi. L’ex attaccante della Roma sta lavorando per accaparrarsi alcuni dei migliori calciatori. In particolare coloro che militano nella Serie A. Diversi già i nomi raggiunti ed altri su cui si sta ancora approfondendo. Tra coloro che piacciono a Totti c’è anche Zielinski.

Totti sulle tracce di Zielinski

Secondo quanto riferisce la redazione di Sportitalia, l’ex attaccante si prepara ad aggiungere nomi nuovi alla sua scuderia. Nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi la decisione di Gianluca Caprari, attaccante del Parma. Questi lascerebbe Davide Lippi proprio per affidarsi all’ex Roma. Nel mirino di Totti, però, sembrerebbe esserci finito anche un attuale calciatore del Napoli. Si tratta del centrocampista Piotr Zielinski. Una procura importante anche perchè il calciatore ha un contratto in scadenza il prossimo anno e le parti sono ancora a lavoro per trovare un nuovo accordo. Un obiettivo che, vista la fiducia del tecnico Gattuso, non potrebbe poi essere così complesso da trovare.

