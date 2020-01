Sportmediaset – Gattuso punta su Milik contro la Juventus. Verso la conferma di Demme

Meno di 24h ed il Napoli dovrà scendere in campo contro la Juventus in una delle sfide più attese delle stagione calcistica. La gara, che prenderà il via alle 20.45 di domani tra le mura del San Paolo, vedrà di fronte due compagini che vertono in due situazioni completamente diverse. I bianconeri occupano, infatti, la testa della classifica. I partenopei si trovano, invece, nella parte destra del tabellone. Per questo motivo Gennaro Gattuso è a lavoro, tra assenze importanti e recuperi, per disegnare la migliore squadra da schierare in campo per arginare la forza dei bianconeri.

Le ultime di formazione

Il portale online Sportmediaset ha provato a fare il punto della situazione circa la formazione che il tecnico Gattuso potrebbe schierare in occasione di Napoli Juventus. Dubbio in porta dove, nelle ultime ore, si sarebbe accesso il ballottaggio tra Ospina e Meret. Il primo è stato il titolare nelle ultime uscite stagionali mentre il secondo è stato appena recuperato da un infortunio. Scelte quasi obbligate in difesa dove potrebbe esserci la conferma di Hysaj Mario Rui sugli esterni e la coppia Manolas Di Lorenzo come centrali. Unico dubbio il possibile inserimento di Maksimovic appena recuperato. Il centrocampo dovrebbe, invece, essere affidato al trio Fabian Demme Zielinski con il primo che ha riposato in Coppa Italia e con gli altri due che hanno stupito e convinto proprio nel match contro la Lazio. In attacco, con l’assenza prolungata di Mertens per infortunio, potrebbe essere affidato al polacco Milik. A completare il reparto avanzato dovrebbero, invece, esserci Callejon a destra ed Insigne a sinistra.

