Sportmediaset – L’Inter fa sul serio per Mertens: nerazzurri pronti ad un’offerta monstre

Resta in bilico il futuro dell’attaccante Dries Mertens con la maglia del Napoli. Il contratto del calciatore ha una scadenza fissata al mese di giugno 2020 e le parti sono a lavoro per il rinnovo. Nei primi giorni di marzo, il calciatore sembrava aver raggiunto un accordo in occasione di un incontro con De Laurentiis. Il patron dei partenopei ha presentato un contratto biennale da 4 milioni a stagione più 500.000 euro di bonus più un premio alla firma di 2 milioni. Tutto per un totale di circa 11 milioni per due stagioni. C’è stata una prima stretta di mano salvo, poi, rimettere tutto in gioco vista questione multe ancora aperta. Nelle ultime ore, tale situazione, ha spinto l’Inter verso una proposta ancora più seducente. Il club nerazzurro, inoltre, è pronto a giocarsi la carta Lukaku come sponsor.

La clamorosa offerta

L’Inter comincia, quindi, a fare sul serio per un calciatore come Mertens che potrebbe rappresentare il colpo della stagione. Come riferisce Sportmediaset, l’amministratore delegato, Beppe Marotta, è da sempre interessato ai calciatori che potrebbero arrivare a parametro zero. Il dirigente nerazzurro è pronto a mettere sul piatto una cifra monstre che potrebbe far vacillare il belga. Parliamo di un contratto biennale con uno stipendio pari a 6 milioni di euro a stagione più un’opzione per un eventuale terzo anno. A favore del club milanese vi è, inoltre, l’assenza del vincolo dei diritti d’immagine da sempre nodo cruciale in casa del Napoli.

