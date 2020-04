Sportmediaset – Milik preferito ad Icardi per il dopo Higuain: il pressing della Juventus

La Juventus, in vista della prossima stagione, rischia di perdere l’attaccante Gonzalo Higuain. Una situazione che potrebbe avere delle drastiche conseguenze anche sul Napoli. Il club bianconero, infatti, sta cercando sul mercato proprio un sostituto dell’argentino ed il nome perfetto sembrerebbe essere quello di Arek Milik. Il polacco ha, infatti, il contratto in scadenza con i partenopei nel 2021 e sembra intenzionato a non parlare di rinnovo.

Il nome di Sarri

Inizialmente l’addio di Higuain sembra essere la prese al ritorno di Pogba o all’arrivo di Icardi, dopo due anni di corteggiamento. Come riferisce Sportmediaset, tramite il proprio portale, però, in cima alla lita del tecnico Sarri ci sarebbe Milik. Un nome appropriato per tre motivi ovvero qualità, prezzo ma soprattutto età. Il calciatore è, infatti, un classe ’94 e può ancora dare tanto al calcio. L’alternativa giovane resta, invece, Federico Chiesa della Fiorentina.

