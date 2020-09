Spotify contro Apple One: è scorretto e anticoncorrenziale! Ma Apple risponde all’accusa

Ieri, Apple ha annunciato Apple One, il modo più semplice per ottenere tutti i servizi in abbonamento di Apple ad un prezzo inferiore. I servizi inclusi riguardano: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud ed in America anche Apple News+ ed Apple Fitness+

Solo poche ore dopo la conclusione dell’evento, Spotify ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che gli abbonamenti ad Apple One causeranno “danni irreparabili” agli sviluppatori:

Ancora una volta, Apple sta usando la sua posizione dominante e le pratiche sleali per svantaggiare i concorrenti e privare i consumatori favorendo i propri servizi.

L'articolo Spotify contro Apple One: è scorretto e anticoncorrenziale! Ma Apple risponde all'accusa proviene da Notiziedi.

