Spotify lancia le nuove classifiche regionali dei podcast

Spotify, ha lanciato due nuove classifiche podcast, che mostrano i contenuti migliori e di tendenza che gli ascoltano gli utenti sul servizio di streaming.

Le classifiche “Top Podcast” e “Podcast di tendenza“, lanciate in 26 mercati su Spotify per dispositivi mobili, mostrano agli utenti i podcast più popolari nella loro regione in base al numero di ascoltatori.

