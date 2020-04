Spotify ora consente agli utenti Premium di nascondere i brani che non desiderano ascoltare dalle playlist

Oggi, Spotify ha lanciato una nuova funzionalità che consente ai suoi utenti Premium di nascondere brani che non vogliono ascoltare all’interno di una playlist. La società, ha affermato che questa funzionalità è disponibile sia per gli utenti iOS che per quelli Android.

Con la nuova funzionalità, gli abbonati Premium possono accedere a qualsiasi playlist su Spotify, selezionare un brano e scegliere “nascondi brano” dal menu di scelta rapida. Successivamente, durante l’ascolto attraverso la playlist,

