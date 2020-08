Spotify si unisce a Epic Games nella battaglia contro le commissioni dell’App Store

Spotify, che in passato ha affrontato Apple per le politiche e alle tariffe dell’App Store, ha commentato la lotta di Epic Games con il colosso di Cupertino per la rimozione di Fortnite dallo store.

Non sorprende che Spotify si sia schierato con Epic Games, sostenendo la decisione di Epic di “prendere posizione contro Apple“. Da una dichiarazione fornita a Peter Kafka di Recode :

Plaudiamo alla decisione di Epic Games di prendere posizione contro Apple e gettare ulteriore luce sull’abuso da parte della società sulla sua posizione dominante.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Spotify si unisce a Epic Games nella battaglia contro le commissioni dell’App Store proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento