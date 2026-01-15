spreco-cibo,-snack-di-mondelez-italia-nella-box-dispensa-di-too-good-to-go

Milano, 15 gen. (askanews) – Mondelez, la multinazionale americana presente in Italia con i marchi Oro Saiwa, Oreo e Philadelphia, tra gli altri, ha avviato una nuova partnership strategica con Too good to go, il marketplace per il recupero delle eccedenze alimentari. A partire da quest’anno, il gruppo Mondelez international in Italia aderisce al progetto Box dispensa, un’iniziativa che consente all’azienda di valorizzare in modo responsabile prodotti ancora buoni, prevenendo lo spreco lungo la propria filiera. In sostanza, i consumatori avranno la possibilità di acquistare a un prezzo vantaggioso, direttamente dall’app di Too good to go, una selezione di prodotti a lunga conservazione della multinazionale americana che non sono mai arrivati alla fase di vendita al dettaglio per una serie di motivi, anche se sono perfettamente consumabili.

Le due realtà avevano già collaborato con l’iniziativa dell’Etichetta consapevole “Osserva, annusa, assaggia” che invita i consumatori a usare i propri sensi nel caso di prodotti andati oltre il termine minimo di conservazione, contrastando così lo spreco alimentare in ambito domestico.

“La collaborazione con Too good to go e la nostra adesione a Box Dispensa riflettono il nostro profondo impegno nella lotta allo spreco alimentare e nella promozione di un modello sempre più sostenibile – ha dichiarato Lorenza Cipollina, direttrice Relazioni istituzionali di Mondelez international in Italia – È una soluzione concreta per dare nuova vita ai nostri prodotti, consentendo allo stesso tempo ai consumatori di contribuire attivamente a un futuro più responsabile. Crediamo fortemente che queste partnership siano essenziali per costruire un’economia alimentare più circolare e ridurre giorno dopo giorno il nostro impatto ambientale”. “Insieme alle aziende del settore abbiamo trasformato questo progetto in una soluzione concreta che contribuisce ogni giorno alla riduzione degli sprechi – commenta Mirco Cerisola, country director Too good to go Italia – In soli due anni e mezzo, infatti, circa 4.000 tonnellate di prodotti ancora perfettamente consumabili sono state salvate grazie al contributo di oltre 200 brand, che hanno riconosciuto in Box Dispensa uno strumento semplice ed efficace”.