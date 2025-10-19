domenica, 19 Ottobre , 25
Springsteen e gli Usa di Trump: “Non so dove stiamo andando”

(Adnkronos) – “È un momento in cui non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando”. Bruce Springsteen, ospite di Che tempo che fa, a Fabio Fazio risponde così alla domanda sugli Stati Uniti di oggi, guidati dal presidente Donald Trump. 

“Questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo. Naturalmente abbiamo fatto molti, molti errori, però abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio”, dice il ‘Boss’. 

“Io credo che il nostro cuore stia nel luogo giusto e non abbiamo mai avuto una storia di autocrazia. Visto che ho dei figli, cercherò di fare del mio meglio lavorando, cercando naturalmente, con la mia piccola influenza, di far sì che le cose cambino”, aggiunge. 

