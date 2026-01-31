sabato, 31 Gennaio , 26

Springsteen suona a sorpresa a Minneapolis, sulla chitarra ‘Arrest the President’

(Adnkronos) – Bruce Springsteen a sopresa sul palco di un evento di raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti (i due attivisti uccisi dall’Ice nei giorni scorsi), organizzato nello storico locale First Avenue nel centro di Minneapolis. Le voci su una sua possibile presenza del Boss erano circolate già nelle ore precedenti, dopo che Springsteen aveva pubblicato il nuovo brano dedicato proprio alla dura repressione delle proteste nella città, ‘Streets of Minneapolis’.  

 

Springsteen, che aveva un’eloquente frase anti-Trump sulla chitarra, “Arrest The President”, ha dato vita ad un applauditissimo set, cantato alcune delle sue canzoni più note (compresa ‘The Gosth of Tom Joad’, accompagnato anche dalla chitarra di Tom Morello) e una versione molto suggestiva, chitarra e voce, della nuova ‘Streets of Minneapolis’. 

 

