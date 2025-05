sprint-gp-miami,-antonelli-in-pole-con-mercedes-e-ferrari-flop

(Adnkronos) – Kimi Antonelli in pole position nella Sprint del Gp di Miami e la Ferrari fa flop. Il 18enne pilota della Mercedes, alla prima pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 2 maggio 2025 ottiene il miglior tempo girando in 1’26”482. Il baby precede la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà in seconda posizione chiudendo la prima fila.

Terza e quarta posizione per la McLaren del britannico Lando Norris e per la Red Bull del neopapà Max Verstappen. Quinto tempo per la Mercedes del britannico George Russell, affiancato in terza fila dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Settima posizione e quarta fila per la rossa dell’inglese Lewis Hamilton.