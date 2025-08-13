mercoledì, 13 Agosto , 25
sprinter-israele-mima-decapitazione,-polemiche-agli-europei-u20-di-atletica
Sprinter Israele mima decapitazione, polemiche agli Europei U20 di atletica

Sprinter Israele mima decapitazione, polemiche agli Europei U20 di atletica

DALL'ITALIA E DAL MONDOSprinter Israele mima decapitazione, polemiche agli Europei U20 di atletica
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
L’Europeo Under 20 di atletica di Tampere si è concluso da pochi giorni, ma in queste ore stanno montando le polemiche. Al centro della discussione, che si sta sviluppando soprattutto su X, intorno a un atleta di Israele che ha corso la staffetta 4×100 maschile. Il velocista Ido Peretz, quando è stato inquadrato dalle telecamere internazionali al momento della presentazione, si è portato la mano che teneva il testimone al collo e ha mimato una decapitazione. 

Un gesto che ha scatenato l’indignazione del web, in un momento in cui Israele è ancora impegnato nella guerra contro Hamas, ed è sembrato tutt’altro rispetto a un messaggio di pace e solidarietà, che di solito accompagnano le manifestazioni sportive internazionali. La squadra israeliana ha poi chiuso all’ultimo posto la gara, vinta dalla Francia davanti alla Germania e alla Polonia. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.