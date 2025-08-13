sprinter-israele-mima-decapitazione,-polemiche-agli-europei-u20-di-atletica

(Adnkronos) –

L’Europeo Under 20 di atletica di Tampere si è concluso da pochi giorni, ma in queste ore stanno montando le polemiche. Al centro della discussione, che si sta sviluppando soprattutto su X, intorno a un atleta di Israele che ha corso la staffetta 4×100 maschile. Il velocista Ido Peretz, quando è stato inquadrato dalle telecamere internazionali al momento della presentazione, si è portato la mano che teneva il testimone al collo e ha mimato una decapitazione.

Un gesto che ha scatenato l’indignazione del web, in un momento in cui Israele è ancora impegnato nella guerra contro Hamas, ed è sembrato tutt’altro rispetto a un messaggio di pace e solidarietà, che di solito accompagnano le manifestazioni sportive internazionali. La squadra israeliana ha poi chiuso all’ultimo posto la gara, vinta dalla Francia davanti alla Germania e alla Polonia.