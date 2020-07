È il simbolo dell’aperitivo conosciuto in tutto il mondo. Stiamo parlando dello Spritz, il cocktail per eccellenza consumato durante l’happy hour. Ecco la ricetta per farlo a casa con l’Aperol. Dall’inconfondibile colore arancione conferito dall’Aperol, lo Spritz, detto anche Aperol Spritz è l’aperitivo per eccellenza conosciuto in ogni parte del globo. Facile da consumare in […]

L’articolo Spritz | La ricetta originale del cocktail fatto in casa con Aperol è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Spritz | La ricetta originale del cocktail fatto in casa con Aperol proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento