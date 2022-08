Spunta un altro video di Sanna Marin in un club. Il giallo del bacio con il cantante

ROMA – In Finlandia continua a tenere banco il caso legato alla vita privata della premier Sanna Marin. Dopo un primo video in cui si vede la 36enne prima ministra scatenarsi in balli e canti insieme a un gruppo di amici, è stata diffusa una seconda clip, girata probabilmente in un club della capitale Helsinki.

IL BALLO (E IL BACIO?) CON IL CANTANTE

Anche nel secondo video Sanna Marin balla, stavolta insieme a un uomo, identificato come il cantante Olavi Uusivirta. E sembra che tra i due ci scappi anche un bacio: l’uomo pare appoggiarle le labbra sul collo mentre ballano abbracciati. La premier finlandese è sposata con Markus Raikkonen e la coppia ha una figlia di 4 anni.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations. Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd— Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022

LEGGI ANCHE: Papeete, provincia di Helsinki: l’asse danzante tra Salvini e la finlandese Sanna Marin

SANNA MARIN E IL TEST ANTIDROGA

In una conferenza stampa, la premier ha negato che ci siano state effusioni con il cantante, spiegando che al massimo può esserci stato un bacio sulla guancia, “circostanza che non trovo affatto inappropriata”. Inoltre, Sanna Marin ha annunciato di essersi sottoposta a un test antidroga per dimostrare che, come aveva affermato dopo la diffusione del primo video, non ha assunto sostanze stupefacenti. “Solo alcol”, aveva spiegato incalzata dai giornalisti. Ma il caso continua a tenere banco.

