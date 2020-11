Spuntano altre indiscrezioni sul caso Milik – “Divorzio inevitabile, il ragazzo non crede nel progetto del Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Prove non convincenti del Napoli? Se il Napoli ha preso un giocatore come Bakayoko è perché serve una diga davanti alla difesa. Giocando con Demme e con Lobotka loro sono portati alla fase offensiva. Il Rijeka ha fatto qualcosa nel primo tempo, poi si è dimostrato poca roba. In queste gare l’importante è fare risultato e vedere le seconde linee come si muovono. Elmas? Non lo vedo nel ruolo di Insigne, non dà profondità. Sarebbe bello vedere giocatori che non hanno ancora mai giocato.

Milik? Non credeva nel Napoli, avrebbe voluto giocare di più e quindi non vuole rinnovare il contratto nonostante il Napoli avesse invece voluto. Il matrimonio richiedeva il divorzio. Maradona? E’ stato usato e sfruttato: ora basta, calcisticamente è stato un dio! La prima cosa che farò quando finirà il COVID-19 sarà andare lì e rompergli i coglioni!

Ieri il Napoli ha giocato maluccio, mi aspettavo di veder riposare chi ha giocato di più finora. Ma detto questo, per me il Napoli tecnicamente può lottare fino all’ultimo in questo campionato anomalo. Zielinski titolare? Lui dà maggiore velocità e rapidità, giocando a 2 ovviamente potrebbe diventare difficile per lui ma può giocare anche trequartista o a sinistra. Maksimovic? Potrebbe anche giocare titolare, sta facendo meglio di altri”.

