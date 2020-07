Spuntano nuovi focolai di Covid in Veneto. Zaia chiede il Tso per i positivi

AGI – L’aggravarsi della situazione dei contagi in Veneto ha l’evidenza dei numeri. In particolare di un indice che tutti hanno imparato a conoscere nei lunghi giorni dell’emergenza sanitaria da coronavirus: l’Rt passato in una manciata di giorni dallo 0,43% all’1,63%. Non ha usato mezzi termini il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa straordinaria, indetta oggi alla sede della Protezione civile: “sta accadendo quello che vi avevo preannunciato: siamo passati dal rischio basso al rischio elevato. Io non so a chi fare i complimenti sinceramente, io direi anche ‘rischio elevatissimo’ perche’ se restiamo senza mascherina a fare gli assembramenti e pensiamo che i complottisti abbiano ragione stiamo preparando la culla per il neonato perche’

