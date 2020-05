Squadre internazionali (2000-2020): la Top 11 del Messico

Il ventennio della Nazionale del Messico è stato segnato dalla gran delusione per la sconfitta in finale di Copa America contro i padroni di casa della Colombia, che si aggiudicheranno l’ambito trofeo, e dalla rivalità tra “le due Americhe” contro gli USA, che causeranno non pochi problemi al Tricolor. Come nella Gold Cup 2002 e l’eliminazione agli ottavi di finale nel Mondiale di Giappone & Corea dello stesso anno. Una rivincita arriverà l’anno dopo con la vittoria della Gold Cup 2003… continua a leggere sul sito di riferimento