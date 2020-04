Squadre internazionali (2000-2020): la Top 11 dell’Inghilterra

Il ventennio 2000-2020 della nazionale di calcio inglese è stato, con l’eccezione dello scorso mondiale, uno dei più deludenti di sempre. Questo è dovuto al fatto che i Three Lions dal 2000 ad oggi non sono mai riusciti ad ottenere nessun risultato concreto e ne al mondiale, ne all’europeo sono mai andati oltre i quarti di finale (con l’eccezione appunto del mondiale di Russia 2018 dove sono arrivati quarti), nonostante avessere potuto contare, in diverse occasioni, su generazioni di talenti… continua a leggere sul sito di riferimento