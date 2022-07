ROMA – Assaltata dai dimostranti la residenza del presidente dello Sri Lanka a Colombo, la capitale economica del Paese: lo mostrano immagini trasmesse dall’emittente locale NewsFirst, mentre in città è in corso un corteo di protesta per denunciare la crisi economica e politica. Nei filmati si vedono fare irruzione nel palazzo dimostranti che indossano caschi e stringono in mano bandiere. Fonti del ministero della Difesa dello Sri Lanka hanno riferito che il presidente Gotabaya Rajapaksa aveva lasciato la residenza ieri, temendo per la propria sicurezza in vista del corteo.

BREAKING: Sri Lankan President’s House stormed by protestorsDetails with Video: https://t.co/tqvy3JxQZn#lka #SriLanka #SLnews #News1st #ProtestLK #CrisisLK #EconomyLK #GotaGoGama #Aragalaya #Eng pic.twitter.com/eZB0WPFhb2— Newsfirst.lk Sri Lanka (@NewsfirstSL) July 9, 2022

Sri LankaAssalto al potereIl primo ministro dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ha convocato una riunione di emergenza dei leader del partito in risposta alle proteste nella capitale, ha affermato il suo ufficio. pic.twitter.com/eXLMCqd7iJ— Amunì (@comeunasvista) July 9, 2022

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sri Lanka, i manifestanti assaltano il palazzo presidenziale a Colombo proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento