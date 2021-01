Ssc Napoli, il commento: “La decide Petagna una partita bella e lottata”

La vittoria di stasera è valsa al Napoli la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia dove gli azzurri affronteranno la vincente della gara di domani tra Roma e Spezia. A loro l’onere e l’onore di difendere il titolo della coppa nazionale vinto a giugno scorso quando la squadra di Gattuso prevalse sui bianconeri della Juventus.

IL COMMENTO DELLA SSC NAPOLI

Questo il commento della vittoriosa gara contro l’Empoli della Ssc Napoli:

“Il Napoli batte l’Empoli per 3-2 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Partita bella, lottata in una altalena di gol e risolta dal guizzo decisivo di Petagna nello slancio finale azzurro. La prima ora ha vissuto di equilibrio e gioco di buon pregio. Passa prima il Napoli con Di Lorenzo che segna un gol da attaccante vero con una torsione di testa stile bomber d’area. L’Empoli pareggia con Bajrami al quale risponde Lozano con un destro all’incrocio che chiude il primo tempo. Nella ripresa ancora Bajrami, talento svizzero, firma in fotocopia la sua doppietta con un diagonale che bacia il palo. Poi il generoso e ordinato assalto azzurro culminato dal tap in di Petagna che infila di detrezza e forza in mischia la rete qualificazione. Napoli ai quarti dove affronterà la vincente tra Roma e Spezia”.

