SSC Napoli, il report: Koulibaly e Ghoulam entrambi in gruppo. Completato l’iter di visite post Covid

La SSC Napoli ha diramato il report dell’allenamento mattutino del 20 febbraio. Koulibaly e Ghoulam hanno lavorato in gruppo per l’intera seduta.

SSC Napoli, il report

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta per la quarta giornata di ritorno di Serie A in programma domani a Bergamo alle ore 18. La squadra di è allenata sui campi uno e due. Dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazione tattica, il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. A chiusura di allenamento sessione di tiri. Petagna, Lozano e Ospina hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Hysaj e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. Matteo Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Ghoulam e Koulibaly hanno completato l’iter di visite post Covid-19

Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly hanno completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. I calciatori, al termine delle visite, hanno svolto l’intera seduta con la squadra.

