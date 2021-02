Dopo la smentita di Alvino, arriva anche una nota ufficiale della SSC Napoli sulla notizia riportata da un profilo social delle imminenti dimissioni del tecnico azzurro.

SSC Napoli, la nota ufficiale: “Gattuso non ha profili social. Dichiarazioni non riconducibili a lui”

Ecco la nota riportata sui profili social ufficiali del club: “La SSC Napoli ricorda che il Sig. Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili”.

