Sta arrivando la Dark Mode sull’app di Facebook per iOS

La società ha già aggiunto il supporto della Dark Mode a Messenger e Instagram per iOS, ma non ancora all’app di Facebook stessa.

Adesso, sembra che la società stia finalmente implementando la Dark Mode alla sua app per iOS. La funzione è attualmente in fase di rollout ed è disponibile solo per alcuni utenti selezionati.

Come possiamo notare dall’immagine, l’interfaccia della modalità scura non sarà completamente nera ma avrà un design in scala di grigi con accenti bianchi per loghi e icone.

