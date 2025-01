Stadio Collana, De Luca promette: “Se non ci danno fastidio impianto completato in 18 mesi”

NAPOLI – “Abbiamo recuperato il campo sportivo, abbiamo recuperato le palestre, adesso recuperiamo anche la piscina. Dobbiamo fare il collaudo nel prossimo mese perché abbiamo realizzato tutta l’impiantistica ex novo, gli impianti idraulici, elettrici, il consolidamento statico, gli impianti di condizionamento, gli impianti di filtraggio dell’acqua. Insomma un mese e mezzo di tempo per i collaudi e consegneremo poi alla città e alla regione un impianto davvero straordinario. Per il mese di marzo sicuramente saremo pienamente operativi. Ma ripeto, è bene fare un collaudo con grande attenzione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione della nuova piscina dello stadio Collana.

Presenti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli, e il presidente dell’Agenzia regionale Universiadi per lo sport Flavio De Martino.

“L’obiettivo che abbiamo – ha proseguito – è di completare il progetto e l’iter burocratico per quanto riguarda l’intervento complessivo sul Collana. Contiamo di far partire la gara per ristrutturare completamente il Collana e realizzare il parcheggio interrato per il mese di aprile, in maniera tale da cominciare i lavori a inizio estate e completarli in un anno e mezzo. Sono tempi straordinari, completeremo l’intervento in un impianto simbolo per lo sport ma anche per la vita civile della nostra città, della nostra regione. Contiamo di poter lavorare in grazia di Dio, se non ci danno fastidio, e completeremo tutta l’impiantistica”.

Un impianto sul quale sono stati investiti “50 milioni di euro” e per il quale si sta valutando, ha chiarito De Luca, “di gestire direttamente come Regione la piscina, con l’Arus o con altre nostre strutture, perché è un impianto delicato e vorremmo evitare che sia devastato nel giro di un mese, quindi dobbiamo stare attenti”.

