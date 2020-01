Stadio, il Napoli importa il modello inglese. Formisano: “Le regole vanno rispettate!”

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Repubblica, lo stadio San Paolo di ​Napoli è profondamente cambiato nelle ultime settimane rispetto al passato. Dopo il restyling da 25 milioni dell’estate scorsa per le Universiadi, l’impianto di Fuorigrotta è diventato silenzioso, ma anche più accogliente e pulito. Per la gara di questa sera contro la Fiorentina sono… continua a leggere sul sito di riferimento