Stadio “Maradona” di Napoli, ripartono i lavori: arriva l’annuncio

Allo stadio “Maradona” di Napoli ripartiranno i lavori di ristrutturazione. Dopo la sostituzione dei sediolini, sono stati finanziati altri intervenenti per la messa a norma dell’impianto di Fuorigrotta.

Stadio “Maradona” di Napoli: ripartono i lavori di ristrutturazione

Ad annunciarlo in diretta Facebook il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Queste le sue parole sullo stadio: “Abbiamo destinato un altro milione di euro dei fondi delle Universiadi al San Paolo – anzi, al Maradona, ancora non ci sono abituato – per rifare l’impianto di videosorveglianza e il tunnel del miglio azzurro, dove entrano gli autobus delle squadre”.

