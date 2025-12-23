martedì, 23 Dicembre , 25

Stadio Roma, consegnato progetto di fattibilità. Gualtieri: "Passaggio decisivo"

Redazione-web

(Adnkronos) – “La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell’As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni”. È quanto afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in relazione all’iter per la costruzione dello stadio della società giallorssa. “È un atto formale e sostanziale che consente di avviare i passaggi successivi, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato questo intervento non solo come un’infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, capace di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando la mobilità, i servizi e la qualità dello spazio pubblico”, aggiunge. 

“L’obiettivo condiviso è dotare Roma di un impianto moderno e sostenibile, all’altezza della sua storia e della sua bellezza, che rappresenti un valore aggiunto per la squadra, per i tifosi e per l’intera città. Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per questo investimento straordinario – ha aggiunto – uno dei più importanti mai realizzati nel settore sportivo in Italia, che consentirà all’As Roma di compiere un definitivo salto di qualità e di consolidare la propria presenza nell’élite del calcio mondiale. Continueremo a lavorare con serietà e spirito di collaborazione istituzionale affinché il progetto possa proseguire il suo iter in modo trasparente, efficace e nell’interesse generale”.  

