Stadio Roma, Ok pubblico interesse da Ambiente, Mobilità e Sport

Manca via libera per Aula da Patrimonio e Lavori Pubblici

Roma, 26 apr. (askanews) – Dopo il parere favorevole espresso dalla commissione capitolina Urbanistica venerdì 21 aprile, la delibera Rc/3591/2023 contenente la Dichiarazione di Pubblico interesse per il nuovo stadio della As Roma a Pietralata fa oggi un importante passo avanti verso l’esame in Aula Giulio Cesare. La commissione capitolina congiunta Ambiente, presieduta dal consigliere dem Giammarco Palmieri, Mobilità, presieduta dal dem Giovanni Zannola e Sport, presieduta dal verde Sandro Bonessio hanno espresso parere favorevole alla delibera nella seduta odierna con 7 voti favorevoli ciascuna. I consiglieri di Fdi, M5S, Udc-Fi e Lega sono usciti al momento del voto o hanno dichiarato la non partecipazione all’espressione di parere. Il consigliere Pd Antonio Stampete, che ha sostituito la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli in commissione Mobilità, ha espresso parere favorevole, vincolato “al recepimento in delibera o nel maxi-emendamento di maggioranza, di tutte le prescrizioni emerse in commissione rispetto alla viabilità dell’area”.

Prima dell’approdo in Aula Giulio Cesare la delibera dovrà raccogliere i pareri favorevoli delle ultime due commissioni capitoline coinvolte: Patrimonio, già convocata per domani 27 aprile e Lavori Pubblici prevista per venerdì 28.

continua a leggere sul sito di riferimento