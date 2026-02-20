staffetta-maschile-short-track,-bronzo-italia-ad-alta-tensione

Roma, 20 feb. (askanews) – L’Italia conquista una preziosa medaglia di bronzo olimpica a Milano Cortina nella staffetta maschile di short track con Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser al termine di una finale ad altissima tensione. Oro ai Paesi Bassi, sempre in controllo della gara, argento alla Repubblica di Corea grazie al sorpasso decisivo nel finale. Per gli azzurri è la terza medaglia complessiva.

Partenza lanciata e subito grande equilibrio. Dopo i primi cambi l’Italia si è mantenuta a ridosso delle prime, senza forzare, consapevole che nella staffetta contano gestione e sincronismi. A 40 giri dal termine gli azzurri erano quarti, coperti, in attesa del momento giusto. Davanti Olanda, Italia e Canada si sono alternate nelle prime posizioni quando mancavano 30 tornate alla fine, in una fase di studio ad altissima velocità.

Il momento chiave arriva a quattro giri dal termine. L’Italia è in piena lotta per l’argento quando un contatto rischia di mandare tutto in frantumi: Nadalini è straordinario a restare in piedi, salvando equilibrio e medaglia con un recupero che vale quasi quanto un sorpasso. Pochi istanti dopo, però, la Corea trova lo spiraglio decisivo: Sighel non riesce a chiudere la porta all’avversario che si infila all’interno e completa il sorpasso a un giro dalla fine.

Davanti l’Olanda ha fatto gara di testa, controllando cambi e traiettorie con autorità, senza mai concedere vere occasioni di attacco. Dietro, nel caos dell’ultimo giro, l’Italia difende con le unghie il podio. C’è anche un contatto che coinvolge il Canada, costretto a rientrare, mentre gli azzurri stringono i denti fino alla linea d’arrivo.

È bronzo. Un bronzo sofferto, conquistato centimetro dopo centimetro sul ghiaccio. Oro ai Paesi Bassi, argento alla Repubblica di Corea, Italia terza: una medaglia che racconta carattere, equilibrio e capacità di restare in piedi quando tutto sembra sul punto di crollare.