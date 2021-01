AGI – Niente dimissioni prima del voto in Senato sulla relazione dello stato della giustizia. O perlomeno nessun passo indietro se non si costituisce un gruppo per puntellare l’esecutivo.

Il premier è disponibile a ragionare su un Conte ter ma – spiegano fonti parlamentari della maggioranza –non cede a salti nel buio, così come non aveva ceduto prima alle pressioni arrivate da Renzi. E considerato che per il presidente del Consiglio (ma anche per il Pd e il Movimento 5 stelle) i ponti con il senatore di Rignano sono ormai tagliati, la strada resta sempre quella della caccia ai responsabili.

L’articolo Stallo nella caccia ai ‘costruttori’, pressing del Pd su Conte proviene da Notiziedi.

