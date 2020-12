Stallo tra Gran Bretagna e Unione europea a 25 giorni dalla Brexit senza accordo

AGI – Nonostante l’intensa sessione di negoziati, non si sono sciolti nei giorni scorsi i nodi che ancora ostacolano l’accordo commerciale post-Brexit fra Londra e Bruxelles. Quattro anni dopo il referendum che nel giugno 2016 sancì la separazione del Regno Unito dall’Ue, manca meno di un mese alla fine del periodo transitorio, a quel 1mo gennaio 2021 in cui le regole comunitarie non varranno più per il Regno Unito.

Dopo l’annuncio dello stallo da parte dei rispettivi capi negoziatori, Michel Barnier e David Frost, per oggi è previsto un vertice ai massimi livelli, fra il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen,

