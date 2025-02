Stampa turistica, a Latam Airlines il premio Gist Green Travel Award

Per le iniziative sostenibili della compagnia aerea sudamericana

Milano, 17 feb. (askanews) – LATAM Airlines Group, una delle compagnie aeree più prestigiose del Sud America, ha ricevuto il premio GIST Green Travel Award nella categoria Best Practice Mobilità. Iniziative sostenibili sui propri aeromobili, progetti che coinvolgono clienti e comunità locali, un significativo contributo alla ricerca in materia di decarbonizzazione dell’aviazione hanno permesso a LATAM Airlines Group di distinguersi fra le altre compagnie aeree.

La motivazione ufficiale riporta che “il premio del Green Travel Award dedicato alla Mobilità sostenibile è stato vinto da LATAM Airlines Group per la sua strategia in tema di sostenibilità che si basa su quattro pilastri: gestione ambientale, valore condiviso, cambiamento climatico ed economia circolare”

“Questo premio conferma i nostri sforzi verso un modello di mobilità sempre più sostenibile. Consapevoli che sia necessario giocare un ruolo attivo nelle comunità dove operiamo, da anni ci impegniamo in modo costante e proattivo alla protezione dell’ambiente, della biodiversità e del benessere delle comunità con azioni concrete che coinvolgono passeggeri e realtà locali, ha dichiarato Davide Ioppolo, Regional Commercial Director.

Nel 2021, LATAM Airlines Group ha rinnovato la propria strategia in campo della sostenibilità, che poggia su quattro pilastri fondamentali: gestione ambientale, valore condiviso, cambiamento climatico ed economia circolare. Fra gli obiettivi che si è posta figurano: proseguire la propria roadmap verso zero emissioni in modo sostenibile con l’ambiente, le comunità e le attività, cercare di diventare un gruppo a rifiuti zero e rafforzare il programma di aereo solidale. Agli obiettivi che la compagnia punta a raggiungere si accompagnano azioni come l’eliminazione del 97% della plastica monouso a bordo e speciali iniziative in cui vengono coinvolti comunità locali e passeggeri.

Fra i progetti che coinvolgono le realtà locali, spiccano il programma “Second flight”: con la collaborazione di donne imprenditrici e altre organizzazioni, viene data una seconda vita alle uniformi riutilizzandole per produrre nuovi capi che poi vengono venduti; con il “Progetto CO2Bio”, in Colombia, frutto dell’accordo con la Fondazione Cataruben, LATAM Airlines Group contribuisce a preservare gli ecosistemi del Sud America.

LATAM Airlines Group rende i suoi clienti protagonisti attivi di iniziative, come il programma “1+1: Compensate to Conserve” che offre ai passeggeri l’opportunità di compensare l’impronta di carbonio del loro viaggio aiutando a proteggere e conservare ecosistemi iconici e la loro biodiversità nella loro regione.

Giunto alla sua XIII edizione, il GIST Green Travel Award, è uno dei principali appuntamenti per gli operatori del panorama turistico, ed è destinato alle best practice e alle strutture ricettive italiane e straniere che hanno saputo realizzare progetti di turismo sostenibile e responsabile. A decretare i vincitori, una giuria composta da giornalisti, direttori di testata, tutti soci del GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica: Paola Babich, Elena Barassi, Chiara Bidoli, Ornella D’Alessio, Raffaele D’Argenzio, Lara Leovino, Piergiorgio Oliveti, Elena Pizzetti, Marco Restelli, Edoardo Stucchi.