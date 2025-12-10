standing-ovation-per-la-figlia-di-maria-corina-machado-al-nobel

Ha ritirati il Nobel per la pace al posto della madre a Oslo

Oslo, 10 dic. (askanews) – “Mia madre ha fatto di tutto per essere qui e ora sta arrivando. La sua priorità era rimanere in Venezuela ed essere sicura di poter tornare, e sono incredibilmente grata di avere la possibilità, molto probabilmente, di darle quell’abbraccio che aspettiamo da due anni” Ha detto Ana Corina Sosa Machado, figlia di Maria Corina, dopo aver ritirato a Oslo la medaglia e il diploma per il Premio Nobel per la pace 2025 al posto della madre.”E come ho detto, mentre le diamo quell’abbraccio e ci abbracciamo come una famiglia separata da anni, penseremo a quei venezuelani che non sono ancora in grado di farlo e non verremo arrestati finché non lo faranno tutti”, ha promesso Machado in nome della madre Premio Nobel per la Pace.La leader dell’opposizione venezuelana, che vive in clandestinità, non era presente alla cerimonia, ed è attesa a Oslo in serata o domani mattina ha confermato la figlia nel suo discorsoi.