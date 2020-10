Stanziati i fondi per le università, Solinas “Vitali per il territorio”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Le sedi Universitarie decentrate della Sardegna potranno usufruire per l’anno accademico 2020/2021 di un fondo di 5 milioni e 600 mila euro. Lo ha deciso la Giunta Regionale, che ha ripartito la dotazione finanziaria a favore delle sedi Universitarie decentrate, il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro, il Consorzio Uno di Oristano e l’Università di Sassari per i corsi universitari avviati presso le sedi suburbane di Alghero e Olbia. “Un sostegno importante alle sedi universitarie che – sottolinea il Presidente della Regione Christian Solinas – rappresentano un presidio di formazione di importanza vitale per i territori,

