star-comics-celebrail-pride-month-con-le-opere-della-sua-collana-queer

Appuntamento il 14 giugno alla Feltrinelli di Viale Marconi di Roma

Roma, 14 giu. (askanews) – Il mese del Pride è una celebrazione di vitale importanza per riflettere e agire sui diritti e sulla rappresentazione della comunità LGBTIAQ+. Star Comics, leader nell’editoria manga, abbraccia queste tematiche con passione grazie alla sua collana Queer, la sola in Italia totalmente dedicata nella narrazione di storie che trascendono i binarismi di genere e si immergono nelle sfumature dell’amore e dell’identità, superando la prospettiva eteronormativa e offrendo a tutti gli appassionati racconti che celebrano e riflettono la diversità dell’esperienza umana.

Tra le numerosissime opere della collana Queer, informa una nota, spicca Here U Are di Djun, il primo webcomic cinese pubblicato da Star Comics e uno dei manhua più amati e richiesti dai lettori. La serie segue Yu Yang, uno studente carismatico e sicuro di sé e di Li Huan, un nuovo studente riservato e apparentemente schivo. La loro storia si sviluppa all’interno del contesto universitario esplorando i temi della scoperta di sé, mostrando anche diversi episodi di omofobia e riflettendo così sulla discriminazione ancora presente nella società. L’edizione curata da Star Comics è la prima edizione cartacea dell’opera in Occidente, sviluppata in collaborazione con l’editore cinese e per cui è stato costruito un layout innovativo, adottato anche nell’edizione francese.

Per tutti gli amanti dello yuri, imperdibile A White Rose in Bloom di Asumiko Nakamura: l’opera, che offre un’intima narrazione Girls’ Love, narra la storia di Ruby, una studentessa costretta a rimanere nel suo collegio durante le vacanze di Natale e che sviluppa un legame speciale con Steph, un’enigmatica compagna di classe. La serie, celebrata per la sua delicatezza e profondità emotiva, continua a esplorare il tema della scoperta personale e del primo amore tra donne, arricchendo il panorama culturale con una raffigurazione delicata e intimista dell’amore giovanile.

Immancabili anche i grandi classici della collana, come Until I Meet My Husband, la storia autobiografica di Ryosuke Nanasaki, attivista gay giapponese che da diversi anni si batte in prima linea per i diritti della comunità LGBTIAQ+. Boys Run The Riot, invece, esplora l’interiorità di un ragazzo transgender e lo sviluppo di un marchio d’abbigliamento inclusivo che scatenerà una vera rivoluzione. Amatissimo anche I Want To Be The Wall, la serie che approfondisce il curioso matrimonio di convenienza fra un ragazzo gay, innamorato del suo migliore amico, e una ragazza asessuale e aromantica, offrendo una prospettiva unica sulla concezione di “famiglia”, complicità e supporto umano. Attraverso queste storie, la collana di Queer di Star Comics vuole offrire visibilità e rappresentazione a realtà spesso marginalizzate, contribuendo a una maggiore comprensione e accettazione delle diverse identità e orientamenti sessuali nella società.

Per approfondire ulteriormente queste tematiche, in occasione del Pride Month la casa editrice esplorerà alcuni titoli della collana nell’incontro Let it queer! Tematiche lgbtiaq+ nei manga e nei webcomic, che si terrà il 14 giugno alle ore 18 presso la Feltrinelli di Viale Marconi a Roma. L’incontro sarà un momento di dialogo e approfondimento sulle diverse rappresentazioni della comunità LGBTIAQ+ nella nona arte in Cina, in Giappone e in Italia, e vedrà come protagoniste Claudia Calzuola, editor e curatrice della collana Queer per Star Comics, Lin Lin, traduttrice ed esperta di cultura cinese, e Valerie Notari (aka imrelcosplay), cosplayer e scrittrice che per l’occasione vestirà i panni di moderatrice. Durante la discussione verranno esplorate le opere Here U Are, A White Rose in Bloom, e la mini-serie Pinik Heart Jam di Shikke, che tratta il tema dell’accettazione attraverso la storia di Yuki Haiga, un giovane universitario dal carattere solare che incontra il musicista Ryo Kanae in un contesto inaspettato dopo un periodo di confusione sulla sua sessualità.

Durante la discussione non mancheranno le sorprese: ci saranno infatti anticipazioni esclusive su La persona che mi piace non è un ragazzo di Sumiko Arai, il prossimo grande titolo della collana Queer sugli scaffala dal 9 luglio e uno dei titoli più rivelatori e premiati recentemente in Giappone. La serie segue la storia di Aya Osawa, una gyaru che scopre che la persona per cui ha una cotta, che pensa essere un ragazzo appassionato di rock, è in realtà Mitsuki, una sua compagna di classe.