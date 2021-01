Star Trek Lower Decks su Prime Video: trama e cast della serie tv

L’universo di Star Trek è in continua espansione, e Star Trek Lower Decks è solo l’ultimo dei tanti progetti televisivi in sviluppo. Creata dal vincitore dell’Emmy Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites), si tratta di una serie animata composta da dieci episodi che segue le vicende dell’equipaggio di supporto al servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Si tratta della nona serie legata al franchise di Star Trek, ed è stata annunciata nel 2020. Amazon l’ha già rinnovata per una seconda stagione, la cui produzione è avvenuta da remoto a causa del lockdown per la pandemia di Covid-19. La serie animata è disponibile su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata in italiano, il 22 gennaio.

Star Trek Lower Decks: la trama della serie tv

Ambientato nel 2380, i protagonisti sono un gruppo di piloti appartenenti all’equipaggio di supporto al servizio di una delle navi meno importanti della Flotta Stellare. Mentre sono in missione, tutti loro tentano di bilanciare i loro compiti e le loro vite sociali mentre la navicella su cui viaggiano è spesso alle prese con una moltitutidine di anomalie galattiche.

Star Trek Lower Decks su Prime Video: il cast e i personaggi

I personaggi protagonisti dell’equipaggio della U.S.S. Cerritos sono il Guardiamarina Beckett, con la voce in lingua originale di Tawny Newsome; il Guardiamarina Brad Boimler, doppiato da Jack Quaid; il Guardiamarina Tendi, con la voce di Noël Wells e il Guardiamarina Rutherford, che ha la voce di Eugene Cordero. Tra i personaggi della Flotta Stellare c’è anche l’equipaggio del ponte, capitanato da Carol Freeman, doppiata in lingua originale da Dawnn Lewis; il comandante Jack Ransom, con la voce di Jerry O’Connell; il tenente Shaxs, con la voce di Fred Tatasciore; e il Dottor T’Ana, che ha la voce di Gillian Vigman. Nella serie ci sono anche alcuni camei illustri di attori del cast di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard, altri spin-off del franchise, come Jonathan Frakes e Marina Sirtis.

