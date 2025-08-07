giovedì, 7 Agosto , 25

Ecclestone duro contro Hamilton: “Dovrebbe smettere ora, correre così non ha senso”

(Adnkronos) - “Hamilton è stanco, sta facendo questo...

Roma, lite e colpi d’arma da fuoco a Centocelle: 2 feriti

(Adnkronos) - Un litigio, spari e due feriti,...

Diabete di tipo 1, in Svezia primo trapianto di cellule produttrici di insulina

(Adnkronos) - Un risultato per la diabetologia emozionante:...

Pellacani: “Tre medaglie e il messaggio di Tania Cagnotto, ecco i miei Mondiali. Ora la laurea in psicologia”

(Adnkronos) - L’imperativo del presente è disegnato sulla...
star-wars,-la-spada-laser-di-dart-vader-va-all’asta:-puo-valere-3-milioni-di-dollari
Star Wars, la spada laser di Dart Vader va all’asta: può valere 3 milioni di dollari

Star Wars, la spada laser di Dart Vader va all’asta: può valere 3 milioni di dollari

DALL'ITALIA E DAL MONDOStar Wars, la spada laser di Dart Vader va all'asta: può valere 3 milioni di dollari
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
È uno degli oggetti più iconici della storia del cinema ed è pronto a cambiare proprietario: la celebre spada laser di Dart Vader della saga di ‘Star Wars’, utilizzata durante le epiche battaglie nei film ‘L’Impero colpisce ancora’ (1980) e ‘Il ritorno dello Jedi’ (1983), sarà messa all’asta a Los Angeles agli inizi di settembre. Il valore stimato? Fino a tre milioni di dollari, ovvero circa 2,6 milioni di euro. 

La spada laser è stata presentata al pubblico a Londra, durante un evento stampa organizzato dalla casa d’aste Propstore, specializzata nella vendita di memorabilia cinematografici. “È semplicemente un pezzo incredibile della storia del cinema”, ha dichiarato Brandon Alinger, direttore della società, paragonando l’oggetto al “Santo Graal” per i collezionisti di cimeli cinematografici.  

Questa particolare versione della spada laser – quella usata per le scene di combattimento, priva della sua originaria lama in legno – è rimasta per quattro decenni nelle mani di un collezionista privato americano. A brandirla sul set della saga di ‘Guerre stellari’ furono David Prowse, l’attore dietro la maschera di Dart Vader, e Bob Anderson, lo stuntman che girò le sequenze più dinamiche. Per autenticare il pezzo, gli esperti hanno confrontato graffi e ammaccature visibili nei film con quelli sull’oggetto reale. “Guardate questa grossa ammaccatura sul retro”, ha indicato Alinger, “probabilmente è stata causata dalla lama della spada laser di Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill”. Nonostante la sua aura mitica, la spada laser è un capolavoro di ingegno artigianale: è stato assemblato a partire da un vecchio flash fotografico e componenti di recupero, tra cui parti di una calcolatrice. 

La spada laser di Dart Vader non sarà l’unica attrazione della vendita, prevista dal 4 al 6 settembre. Propstore ha annunciato che tra gli altri oggetti ci saranno: la frusta, la cintura e l’astuccio usati da Harrison Ford in ‘Indiana Jones e l’ultima crociata’ (1989); il “neuralyzer” di ‘Men in Black’ (1997), l’apparecchio che cancella la memoria, ancora funzionante con il suo display Led originale, con una stima di 150.000 dollari (circa 129.700 euro). 

Secondo Stephen Lane, fondatore di Propstore, l’asta si annuncia storica: “Qualcuno si è presentato da noi dicendo: ‘Ho questo da vendere’. Siamo rimasti a bocca aperta”, ha raccontato, paragonando l’importanza della spada laser alle famose scarpette rosse de ‘Il Mago di Oz’, indossate da Judy Garland. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.