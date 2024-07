starmer-a-leader-ue:-“gb-vuole-ristabilire-legami-fiducia-e-amicizia”

Vicino ad Oxford il vertice della Comunità Politica Europea (EPC)

Roma, 18 lug. (askanews) – Il nuovo premier britannico Keir Starmer annuncia di voler collaborare con i suoi omologhi europei per ripristinare i legami inaspriti dalla Brexit, mentre ospita i leader di tutto il continente in un vertice della Comunità politica europea (EPC) a Blenhein Palace, vicino ad Oxford. “Vogliamo lavorare con tutti voi per ristabilire le relazioni, riscoprire i nostri comuni interessi e rinnovare i legami di fiducia e amicizia che tengono unito il tessuto della vita europea”, ha detto Starmer all’inizio dell’incontro. L’Epc, costituito su impulso del presidente francese Emmanuel Macron nel 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è un forum intergovernativo fra paesi dell’Unione europea e paesi europei extra-Ue, fra i quali in particolare Gran Bretagna, Norvegia, Islanda, Turchia, diversi paesi del Balcani che non fanno parte dell’Ue, Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaigian.