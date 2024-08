starmer-a-parigi-da-macron:-ricostruire-relazioni-gb-ue

Il primo ministro britannico continua visita in Europa

Parigi, 29 ago. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer, parlando con i media dopo il bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron, ha dichiarato di sperare di “resettare” e “ricostruire” le relazioni con la Francia e l’UE.”Abbiamo discusso della situazione in Ucraina, come ci si aspetterebbe, della situazione in Medio Oriente, di questioni bilaterali in termini di commercio, difesa e sicurezza, ma anche del più ampio reset che voglio nelle nostre relazioni non solo con la Francia ma con l’Ue in generale. Questi sono stati i temi che abbiamo discusso nell’ambito del reset, della ricostruzione e della garanzia che la nostra missione numero uno, ovvero la crescita dell’economia, sia assolutamente centrale in tutto ciò che facciamo”