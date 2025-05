starmer-a-tirana:-stiamo-trattando-con-diversi-paesi-per-hub-migranti

Premier britannico vede Rama “Centri in Albania grande innovazione”

Tirana, 15 mag. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato di essere in trattativa con diversi paesi per dei “centri di rimpatrio” per richiedenti asilo la cui richiesta è stata respinta. In conferenza stampa congiunta con il primo ministro albanese Edi Rama a Tirana, Starmer ha definito gli hub “un’innovazione davvero importante”: “Sì, siamo in trattativa con diversi Paesi per la creazione di hub per i rimpatri. E li considero un’innovazione davvero importante, in linea con il lavoro svolto in relazione alla riduzione dei numeri tra Regno Unito e Albania, con il lavoro svolto sugli accordi di polizia con altri Paesi, con gli accordi sui rimpatri che abbiamo stipulato e con il numero record di rimpatri. E quello che vorrei fare è aggiungere gli hub per i rimpatri. Siamo in trattative e, pertanto, al momento opportuno, potrò fornirvi ulteriori dettagli al riguardo”.