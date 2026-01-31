starmer-a-tokyo,-regno-unito-e-giappone-rafforzano-la-cooperazione

Difesa, sicurezza ed economia al centro dell’intesa con Takaichi

Tokyo, 31 gen. (askanews) – Rafforzare la cooperazione tra Regno Unito e Giappone in materia di difesa, sicurezza ed economia. L’intesa è stata annunciata a Tokyo dal primo ministro britannico Keir Starmer al termine di un incontro bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha ribadito la convergenza strategica tra i due Paesi sul fronte della sicurezza e delle catene di approvvigionamento.”Abbiamo definito alcune priorità chiare per costruire un partenariato ancora più profondo nei prossimi anni – ha detto Starmer – Questo include il lavoro comune per rafforzare la nostra sicurezza collettiva, sia nello spazio euro-atlantico sia nell’Indo-Pacifico”.”In quanto partner affini e con una visione condivisa, nel campo della sicurezza i nostri due Paesi stanno portando avanti iniziative come il Global Combat Air Programme, noto come GCAP, oltre alla visita in Giappone dello scorso anno del gruppo navale britannico Carrier Strike Group – ha detto la premier giapponese Takaichi -. Nel settore della sicurezza abbiamo concordato di rafforzare in modo strategico la cooperazione tra Giappone e Regno Unito nel campo della cybersicurezza. Accelereremo inoltre i progressi nello sviluppo congiunto dei caccia di nuova generazione. Abbiamo infine deciso di tenere entro quest’anno una riunione congiunta dei ministri degli Esteri e della Difesa nel formato ‘due più due'”.”Nell’ambito della partnership per la sicurezza economica- ha aggiunto la leader giapponese – di fronte alle crescenti preoccupazioni internazionali sulle restrizioni all’export dei minerali critici, abbiamo concordato che è urgente che i Paesi con valori affini lavorino insieme per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, compresa quella dei minerali strategici”.