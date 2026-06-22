starmer-in-lacrime-annuncia-le-dimissioni-da-premier

ROMA – Con una dichiarazione ufficiale rilasciata davanti alla storica porta di Downing Street, un visibilmente commosso Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista e, di conseguenza, dalla carica di Primo Ministro britannico. La decisione segna la fine del suo mandato e apre ufficialmente la corsa alla successione all’interno del governo di Londra.

IL DISCORSO IN LACRIME

Il premier britannico non è riuscito a trattenere le lacrime nella parte finale del suo discorso, mostrando il volto più umano e sofferto di una scelta irrevocabile. Starmer ha spiegato apertamente come il nodo della questione risiedesse nella fiducia interna alla sua stessa maggioranza in vista delle prossime scadenze elettorali:

“La domanda che il mio partito si sta ponendo ora è se io sia la persona più adatta a guidarci verso le prossime elezioni generali. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e accetto quella risposta con serenità. Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito Laburista”.

Il Primo Ministro ha inoltre confermato di aver già avuto un colloquio in mattinata con Sua Maestà il Re per informarlo ufficialmente della sua decisione di rimettere il mandato.

I TEMPI DELLA SUCCESSIONE: NUOVO PREMIER PRIMA DI SETTEMBRE

L’uscita di scena di Starmer non lascerà comunque il Paese in un vuoto di potere prolungato. Lo stesso premier uscente ha già delineato la tabella di marcia per il passaggio di consegne, chiedendo un’accelerazione sulle procedure interne al partito per garantire stabilità istituzionale al Regno Unito:

“Chiederò al Comitato esecutivo nazionale del Partito Laburista di definire un calendario, con l’apertura delle candidature il 9 luglio e la conclusione entro la pausa estiva. In caso di competizione, questo garantirà che un nuovo leader sia in carica prima della ripresa del lavoro del Parlamento a settembre”.

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